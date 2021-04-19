Son dakika haber | Karabük'te sahte deterjan operasyonu
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Son dakika haber | Karabük'te sahte deterjan operasyonu

Son dakika haber | Karabük'te sahte deterjan operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te, 470 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Karabük'te, 470 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı bir köyde, bir şüphelinin aracında yapılan aramada değişik markalarda sahte olduğu değerlendirilen 470 kilogram toz deterjan ele geçirildi.

Deterjanlara el konulurken, zanlı sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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