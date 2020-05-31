Son dakika haber... Karabük'te sağanak etkili oldu
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Son dakika haber... Karabük'te sağanak etkili oldu

Son dakika güncel haberine göre Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika haber... Karabük'te sağanak etkili oldu
31.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:40

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta ortasına kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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