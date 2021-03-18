Son dakika haber! Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibi
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Son dakika haber! Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibi

18.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:24
Son dakika haber! Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden

Son dakika gündem haberi: Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Karabük'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de yer aldığı klipte, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit askerlerin aileleri ile gaziler, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.

Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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