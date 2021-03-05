Son dakika haber: Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı
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Son dakika haber: Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

05.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:08
Son dakika haber: Karabük'te polisin

Son dakika haber... Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

Polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde'de 78 BL 139 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı.

Şüpheli, ara sokaklara girip Safranbolu Bostanbükü Mahallesi Katip Çelebi Öğrenci Yurdu önünde otomobilini bırakarak kaçtı.

Sürücüyü arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aracın plakasına ceza uyguladı.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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