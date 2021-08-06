Son dakika haber! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haber! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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