Son dakika haber | Karabük'te lastik deposunda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te bir lastik deposunda hasara neden olan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Karabük'te bir lastik deposunda hasara neden olan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler