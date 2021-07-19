Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi.

Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi.

Beşbinevler Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Fuat Gürel ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Yener Kaan Yıldırım
Spor Mustafa Er Aytaç Kara Fatih Terim Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 17:30:05. #1.15#

title