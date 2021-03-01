Son dakika haber... Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber... Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi

01.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:04
Son dakika haber... Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberler: Karabük'ün Yenice ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, 10 bin 800 lira ceza uygulandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, 10 bin 800 lira ceza uygulandı.

Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, 12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 10 bin 800 lira ceza kesti.

Ev sahibi Z.Y. (47) hakkında ise "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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