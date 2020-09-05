Son dakika haber... Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
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Son dakika haber... Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vaka sayısı 2 binin üzerine çıkarken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 27'ye ulaştı.

Son dakika haber... Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
05.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:11

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vaka sayısı 2 binin üzerine çıkarken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 27'ye ulaştı.

Karabük'te Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 2 bin 300 oldu. Bu süreçte biri Iraklı 27 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, kentte halen 120 civarında kişi hastanede, 80 kişi yurtta ve 200'ün üzerinde kişi ise evlerinde tedavi altına alındı. Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından kentteki hızlı vaka artışları görüldü. 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vaka sayısı bin 700 civarında oldu. Tablonun her geçen gün ağırlaşması, kentteki vatandaşları tedirgin ederken, kent genelinde Mart-Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Günlük ortalama 50 vakanın görüldüğü kentte korona virüs vakasının en yüksek görüldüğü ay ise Ağustos ayı oldu. Geçtiğimiz ayda Karabük genelinde bin 100 civarında vatandaş korona virüse yakalandı. Son olarak korona testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Hatice D. isimli vatandaşın hayatını kaybetmesi sonrası kentte Covid-19'dan dolayı biri Iraklı toplam 27 kişi hayatını kaybetti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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