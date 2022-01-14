Son dakika haber | Karabük'te 'Kene' operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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Son dakika haber | Karabük'te 'Kene' operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haber | Karabük'te 'Kene' operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde düzenlenen 'Kene' operasyonunda, Karabük'te 1 kişi tutuklandı.

KARABÜK (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik 28 ilde düzenlenen 'Kene' operasyonunda, Karabük'te 1 kişi tutuklandı.

'Kene' operasyonu kapsamında Karabük'ün de içinde bulunduğu Mali şube ekiplerince 28 ilde 'Tefecilik' operasyonu yapılmıştı. Operasyon kapsamında Karabük'te gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 18 adet tabanca fişeği, 10 adet senet, 2 adet laptop ve ajandanın ele geçirildiği operasyonda H.K., B.Ç.B., F.B. ile E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden H.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

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