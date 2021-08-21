Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.

Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Karabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Ekipler, yangının bölgenin yanındaki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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