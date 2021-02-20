Son dakika haber: Karabük'te jandarmadan yaşlılara yardım eli
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Son dakika haber: Karabük'te jandarmadan yaşlılara yardım eli

20.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:50
Son dakika haber: Karabük'te jandarmadan yaşlılara yardım eli

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ile köylerde yalnız yaşayan yaşlı kişilere yardım eli uzatıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya, soğuk hava ve kış şartlarında talep ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlarla koordineli olarak karşılamaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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