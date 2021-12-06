Son dakika haber | Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük- Kastamonu kara yolunda seyreden M.B. idaresindeki 78 M 0027 plakalı dolmuş, Jandarma Kavşağı'nda, S.Ö. yönetimindeki 78 S 0172 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla götürüldükleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Safranbolu-Karabük kara yolunda ise E.A'nın kullandığı resmi kuruma ait 37 PU 395 plakalı kamyonet ile A.K. idaresindeki 67 ABD 080 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri