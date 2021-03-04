Son dakika haber... Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber... Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

04.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:36
Son dakika haber... Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Karabük'te iki katlı evde çıkan ve maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki katlı evde çıkan ve maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan ve A.E'nin (27) yaşadığı iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.E, kendi imkanları ile söndüremeyince komşularından yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan ve evin üst katında kalan F.E. (25), yangını söndürmek için eve girdi.

Durumu fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen A.E. ve F.E, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında maddi hasarın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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