Son dakika haber! Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karabük- Kastamonu yolunda Funda U. idaresindeki 34 ND 7687 plakalı otomobil, Safranbolu Çerçen köyü kavşağında Sinan G'nin kullandığı 78 DE 309 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçta bulunan yaralı Ferihan U, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücüler ise ayakta tedavi edildi.
Kamil Ç. yönetimindeki 34 GT 4995 plakalı otomobil, Cumayanı köyü kavşağında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralı sürücü ile araçtaki Raşide Ç, Mihriban E. ve Saniye A, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri