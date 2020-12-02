Son dakika haberi | Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza

Son dakika haberler: Karabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı.