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Son dakika haber | Karabük'te FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Karabük'te FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... Karabük'te Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Karabük'te Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik soruşturma kapsamında T.U. isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan T.U., ikametinde sabah 07: 00 sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Tem Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KARABÜK

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