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Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı AFAD İl Müdürü Erbay, "Endüstri yangını ekonomiye daha çok zarar veriyor" İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' Karabük'ün...

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı

Afad İl Müdürü Erbay, "Endüstri yangını ekonomiye daha çok zarar veriyor"

KARABÜK - İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Sanayi yangınlarının önlenmesinde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar getirmek amacıyla düzenlenen 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, "25-31 Eylül ülkemizde İtfaiyecilik Haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde doğa kaynaklı tehlikelerden sonra en büyük zarar veren insan kaynaklı afet yangınlar. Bu yangınların içerisinde endüstri yangınları çok çok daha fazla zarar görüyor. Bir yerde endüstri yangını olduğunda günlerce, haftalarca sürebiliyor. Ekonomiye çok daha fazla zarar veriyor" dedi.

Erbay, endüstriyel yangınlarıyla ilgili Avrupa Birliği'ne "Sanayi Yangınlarının Önlenmesi ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" isimli proje verdiklerini ifade ederek, "Projemizin amacı sanayi yangınlarının önlenmesinde yenilikçi ve etkin yaklaşımlar. Bu konuda hazırlanmış literatür taradığımızda sanayi yangınlarını söndürülmesine yönelik herhangi bir eğitim modülü yoktu. Sanayi yangınlarının söndürülmesi ve müdahalesi diğer yangınlara göre çok daha zor ve çok daha teknik, profesyonellik isteyen bir uygulama" diye konuştu.

Hazırlanan "Sanayi Yangınlarının Önlenmesi ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" projesinin 132 milyon değerinde olduğunu aktaran Erbay, "Ortaklarımızda Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi, KARDEMİR, yerli ve yabancı ortaklarımız var. Projemiz devam ediyor. Bizde bu proje kapsamında yangın haftasında 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği' isimli çalıştayımızı düzenledik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı

Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı

Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı

Son dakika haber: Karabük'te 'Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı' başladı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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