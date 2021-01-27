Devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı

Karabük'te devrilen otomobilde sıkışan sürücü, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te devrilen otomobilde sıkışan sürücü, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Abdülsamet Güngör (37) idaresindeki 78 SU 555 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Sürücü, yol kenarında ters duran otomobilde sıkıştı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartılarak ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler