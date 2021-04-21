Son dakika haber | Karabük'te çaya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Karabük'te çaya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber | Karabük'te çaya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karabük'te oyun oynamak için gittiği çaya düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Karabük'te oyun oynamak için gittiği çaya düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Cumayanı köyünde arkadaşları ile Eskipazar Çayı kenarına oynamaya giden 4 yaşındaki Ferman Misoğlu, dengesini kaybederek düştü.

Suda kaybolan çocuğun arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları, bir süre arama çalışması yaptı.

Küçük çocuk, yaklaşık 2 kilometre ileride çalılıklara takılmış halde bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Ferman Misoğlu'nun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane önüne gelen çocuğun ailesi sinir krizleri geçirdi.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından Cumayanı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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