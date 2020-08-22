Son dakika haber | Karabük'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Karabük'te bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesinde, Şaban Akkaya'ya ait evin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, evin çatı katında hasar oluştu. Kaynak: AA