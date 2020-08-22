Son dakika haber | Karabük'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Karabük'te bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
22.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:50
Karabük'te bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesinde, Şaban Akkaya'ya ait evin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında, evin çatı katında hasar oluştu.
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Kaynak: AA