Son dakika haber: Karabük'te 9 kişi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Karabük'te 9 kişi, lokantada yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 9 kişi, lokantada yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir lokantada tavuk döner yiyen 9 kişi, mide bulantısı ve ağrı şikayetleri üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu