Son dakika haber: Karabük'te 3 bin kişiye CoronaVac aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Karabük'te 3 bin kişiye CoronaVac aşısı yapıldı

20.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:01
Son dakika haber: Karabük'te 3 bin kişiye CoronaVac aşısı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 bin kişiye CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 bin kişiye CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın planlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Sağlık, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personel, 90 yaş ve üzeri vatandaşların öncelikle aşılandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde aşı yapılan kişi sayısı 3 bin. İlk aşamada 'A' grubunda yer alan sağlık çalışanlarımızın aşılanması bugün itibarıyla sona erdi. 'B' grubunda yer alan huzurevi ve bakımevinde kalan vatandaşlarımızın ve buralarda çalışan personelin aşılanması dün tamamlandı. 90 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerinde aşılama işlemlerine başlandı ve evde sağlık hizmeti alan (90 yaş ve üstü ) vatandaşlarımıza öncelik verildi. MHRS üzerinden randevu alan 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından evde aşı uygulamasına devam edilecektir. Bakanlığımız tarafından ilimize yeni aşıların gönderilmesiyle birlikte diğer grupların da aşılanması için gerekli planlamalar yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Karabük'te 3 bin kişiye CoronaVac aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:04:29. #1.15#
title