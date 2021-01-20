Son dakika haber: Karabük'te 3 bin kişiye CoronaVac aşısı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 bin kişiye CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 bin kişiye CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın planlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Sağlık, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personel, 90 yaş ve üzeri vatandaşların öncelikle aşılandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde aşı yapılan kişi sayısı 3 bin. İlk aşamada 'A' grubunda yer alan sağlık çalışanlarımızın aşılanması bugün itibarıyla sona erdi. 'B' grubunda yer alan huzurevi ve bakımevinde kalan vatandaşlarımızın ve buralarda çalışan personelin aşılanması dün tamamlandı. 90 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerinde aşılama işlemlerine başlandı ve evde sağlık hizmeti alan (90 yaş ve üstü ) vatandaşlarımıza öncelik verildi. MHRS üzerinden randevu alan 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından evde aşı uygulamasına devam edilecektir. Bakanlığımız tarafından ilimize yeni aşıların gönderilmesiyle birlikte diğer grupların da aşılanması için gerekli planlamalar yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler