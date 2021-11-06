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Son dakika haber! Karabük'te 275 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Karabük'te 275 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Son dakika haberi: Karabük'te polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 275 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 275 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından kaçak sahte alkol satışının önlenmesine yönelik olarak eş zamanlı olarak yapılan denetimler kapsamında bir iş yerinde toplamda 275 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapıldı. - KARABÜK

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