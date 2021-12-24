Son dakika haber! Karabük merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 15 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Karabük merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 15 gözaltı

Son dakika haber! Karabük merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 15 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KARABÜK merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mermi, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mermi, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da operasyon düzenledi. 15 kişi gözaltına alınırken, ev, iş yeri, araç ve silah atölyesinde yapılan aramada 28 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 447 adet tabanca mermisi, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

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