Son dakika haber | KARABÜK Çaldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı
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Son dakika haber | KARABÜK Çaldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

Son dakika haberleri: Çaldığı otomobille yaptığı kazada yaralandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çaldığı otomobille kamyonete çarpan Serdar D. (22) yaralandı.

18.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:36

Çaldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çaldığı otomobille kamyonete çarpan Serdar D. (22) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar D., 78 SB 094 plakalı otomobili çalıp, Safranbolu'dan Karabük yönüne gitmeye başladı. Serdar D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Mehmet Akif A. yönetimindeki 78 AF 422 kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Serdar D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Serdar D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif A. otomobilin karşı şeride geçeceğini anladığını, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmadan kurtulamadığını belirterek hayatını emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.

Çalınan otomobilin sahibi İbrahim Susoy, kazadan sonra polisin kendisini arayıp otomobilinin kazaya karıştığını ve arabasının çalındığını polis aradıktan sonra fark ettiğini söyleyerek, polise ifade verdi.

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Son dakika haber | KARABÜK Çaldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

Kaynak: DHA

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