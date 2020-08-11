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Son dakika haber | Kara yollarında durum

Son dakika güncel haberi... Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Son dakika haber | Kara yollarında durum
11.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:31

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamındaki imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Edirne istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Gülnar-Mut yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 58-59. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 57. kilometresinde (Tamzara Kavşağı) Sivas istikametinde ulaşım Hacıömer Köyü ve Avutmuş Mahallesi üzerinden sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun Yeşilovacık mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 23-25. kilometrelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41 (Akçaabat şehir geçişi) ile 55. kilometrelerindeki (Liman Kavşağı mevkisi) trafik güvenliği sistemleri altyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde, 07.00-22.00 saatlerinde tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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