Son dakika haber | Kara yollarında durum Son dakika güncel haberi... Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamındaki imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Edirne istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Gülnar-Mut yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 58-59. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 57. kilometresinde (Tamzara Kavşağı) Sivas istikametinde ulaşım Hacıömer Köyü ve Avutmuş Mahallesi üzerinden sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun Yeşilovacık mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 23-25. kilometrelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41 (Akçaabat şehir geçişi) ile 55. kilometrelerindeki (Liman Kavşağı mevkisi) trafik güvenliği sistemleri altyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde, 07.00-22.00 saatlerinde tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA