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Son dakika haber... Kara yollarında durum

Son dakika habere göre Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son dakika haber... Kara yollarında durum
06.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:25

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 4. kilometresinde İvedik bağlantı kolundaki üstyapı çalışmaları nedeniyle bağlantı kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Etlik ve Batıkent bağlantılarından sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova -Kılıç kavşaklarının 4. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında yer alan Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeler-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde kuzey taşıma yolu (İstanbul-Edirne istikameti) güney taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışına bu kesimde iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Bilecik-Kütahya yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'nde tabliye bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde (kuzey taşıma) sağ şerit ulaşıma kapatıldı.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü (Niksar-Tokat-istikameti) taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından (Tokat-Niksar istikameti) iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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