Son dakika haber... Kara saplanan araçları kurtarma operasyonu

TEKİRDAĞ (İHA) - Kara saplanan araçları kurtarma operasyonu

TEKİRDAĞ Tekirdağ şehir merkezinde bastıran yağış sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karla etkin mücadele başlatılırken, kara saplanan araçlar kurtarıldı.

Tuzlama ve kar küreme araçları ile geçtiğimiz hafta sonundan bu yana tüm hazırlıklarını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlaması ile yollarda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına çalışmalara başladı. Süleymanpaşa'da yaşayan Tekirdağlılar, yoğun kar yağışı ile sabaha uyanırken Süleymanpaşa Belediyesi tüm imkanları ile kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlatılırken, karda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler seferber edildi.

Buzlanmaya karşı önlem alındı

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte, buzlanma meydana gelebilecek yollarda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar birikimi yaşanan yollara da en kısa sürede müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü, yolların açık kalması için özellikle kırsal mahallelerde çalışmalarına ağırlık verdi.

Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Süleymanapaş Belediyesi ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlamaların yanı sıra karda mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtarma çalışmalarına da katıldı. Yağcı mevkiinde karda mahsur kalan bir aracı kurtarmak için müdahale çalışmaları başlatan AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri araca maddi hasar vermemek için itekleme yöntemi ile söz konusu araç olduğu yerden çıkarıldı.

60 personel sahada

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatlarıyla kar ile etkin mücadele yaptıklarını ifade ederek, "İki kar küreme ve tuz atma makinamız, 4 greyder, 6 işe makinesi 60 personelimiz ile hem kırsal mahallede hem de karayollarımıza da yardımcı olarak, biraz öncede mezarlıkta bir defin var oranın yolunu da açtık. Tuzlamalarımızı yaptık. Diğer kırsal mahallelerimizde de, şehir merkezinde de çalışmalarımız sürüyor" dedi.