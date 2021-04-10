Son dakika haber | Kara saplanan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından buzlu zeminde yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ve araçlar, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak yollarına devam edebiliyor.