Son dakika haber! Kara hudut kapılarında görevli devlet memurları için yiyecek yardımı düzenlemesi
Son dakika gelişmesine göre Yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek devlet memuru sayısının asgari 50 olması şartı, kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
15.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:36
Yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek devlet memuru sayısının asgari 50 olması şartı, kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yemek servisi için yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması şartı kara hudut kapıları için uygulanmayacak.
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Kaynak: AA