Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
17.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:02
Gelen son dakika haberine göre Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara polisin yardımı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D 100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde önlemlerini artırdı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara polisin yardımı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D 100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde önlemlerini artırdı.
Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalışan sürücülere de yardım ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı