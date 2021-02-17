Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
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Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti

17.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:02

Gelen son dakika haberine göre Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara polisin yardımı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D 100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde önlemlerini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara polisin yardımı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D 100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde önlemlerini artırdı.

Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalışan sürücülere de yardım ediyor.

Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti
Son dakika haber: Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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