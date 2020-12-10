Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
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Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

10.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:52

Son dakika haberi: Sarıkamış ilçesinde çocuklar, evlerinin önünde kayak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Sarıkamış ilçesinde çocuklar, evlerinin önünde kayak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

İlçede hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Evlerinin önünde kayak ve kızak kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak yapan çocuklardan Batuhan Üstündağ, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Yeterli karın bulunmadığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açılmadığı için arkadaşlarımla mahallede kayak yapıyoruz. Aynı zamanda kayak sporcusuyum. Burada kayarak kış sezonunda düzenlenecek yarışlara da hazırlanıyorum." dedi.

Çocuklardan Murat Boydak da karın keyfini kayak yaparak çıkardıklarını anlatarak, "Kar yağdığı için çok mutluyuz. Daha çok yağarsa kayak merkezine gidip orada da kayak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
Son Dakika | Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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