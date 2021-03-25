Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti
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Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti

25.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:26
Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti

Son dakika haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karaurgan-Şenkaya Karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri yetişti.

Jandarma ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına yetişen jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Kara saplanan araçları kurtaran jandarma ekipleri üşüyen vatandaşlara gerekli yaşam yaşam malzemesi ikram edildi.

Vatandaşlar Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığındaki ekiplere teşekkür ederek yollarına devam ettiler. - KARS

Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti
Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti
Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti
Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti
Son dakika haber! Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına kahraman Jandarma ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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