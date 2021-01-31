Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken hayvan barınağındaki 3 küçükbaş telef olurken, 2 büyükbaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili oldu. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra şehir merkezinde de etkili oldu. Dönüklü Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan barınağının çatısı yoğun kara dayanamayarak çöktü. Barınaktaki 5 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan çöken çatının altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ve demirlerin altında kalan 3 küçükbaş telef olurken 2 büyükbaş ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ