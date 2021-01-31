Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu

31.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:30
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken hayvan barınağındaki 3 küçükbaş telef olurken, 2 büyükbaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken hayvan barınağındaki 3 küçükbaş telef olurken, 2 büyükbaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili oldu. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra şehir merkezinde de etkili oldu. Dönüklü Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan barınağının çatısı yoğun kara dayanamayarak çöktü. Barınaktaki 5 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan çöken çatının altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ve demirlerin altında kalan 3 küçükbaş telef olurken 2 büyükbaş ekiplerce kurtarıldı.


Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu
Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mehmet Topal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Futbol Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kar nedeniyle çatı çöktü: 3 hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:31:32. #1.16#
title