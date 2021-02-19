Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
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Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada

19.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:51
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin girişindeki çatı çöktü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin girişindeki çatı çöktü. Park halindeki bir araç ile iş yerinde hasara neden olan çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu park halindeki 1 araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu.  Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri-Kar kütlesi nedeniyle çatının düşme anı

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada
Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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