Son dakika haber | Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü
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Son dakika haber | Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü

16.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:17
Son dakika haber | Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü

Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de hastaya müdahale etmek için giden paletli kar ambulansı, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

KIRIKKALE'de hastaya müdahale etmek için giden paletli kar ambulansı, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Sağlık ekipleri, hastayı 6 saat sonra hastaneye götürebildi.

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde yaşayan 21 yaşındaki kadın, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli kar ambulansı ile yola çıkan sağlık ekibi, aracın yolda kalması ile mahsur kaldı. Sağlıkçılar, İl Özel İdaresi'ni arayarak yardım çağırdı. Yolun, uzun süren çalışmalar sonucu açılması ile sağlık ekibi hastaya ulaştı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan hasta, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Son dakika haber | Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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