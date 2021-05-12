Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
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Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da markete giren kişi bisikletinin güvenliğini sağlamayınca, kapüşonlu hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalınması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da markete giren kişi bisikletinin güvenliğini sağlamayınca, kapüşonlu hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalınması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahalle Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaş bisikletini park ederek alışveriş yapmak istedi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu bir şahıs park halindeki bisikleti alarak kayıplara karıştı. Alışveriş sonrası kapının önünde bisikletini göremeyen talihsiz vatandaş, alış veriş merkezinin güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamera görüntülerinde bisikletin çalınma görüntüleri saniye saniye kaydedildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Son dakika haber: Kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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