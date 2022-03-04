Son dakika haber... Kapatılan Taraf Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada karar

GİZLİ kalması gereken "Egemen Harekat Planı"nı ele geçirilmesi ve yok edilmemesine ilişkin kapatılan Taraf Gazetesi çalışanlarının davasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Baransu "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ise "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Firari sanık Tuncay Opçin'in dosyası ise ayrıldı.

Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davanın bugün 39'uncu celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli Albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel