Son dakika haber: Kapaklı'da bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadının adı ilçede yaşatılacak

Son dakika habere göre Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın adı bir sokak ya da parka verilecek.

Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın adı bir sokak ya da parka verilecek.

Kapaklı Belediyesinin mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Balcı'nın adının ilçedeki bir sokak ya da parka verilmesi önerisi görüşüldü.

Öneri kabul edilerek İmar Komisyonuna havale edildi.

Kapaklı ilçesinde 10 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'nde iş yeri bulunan 4 çocuk annesi Kader Balcı, döner almaya gelen Recep Ö. tarafından, "indirim" tartışması sonrası çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan