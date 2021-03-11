Son dakika haber | Kapaklı'da açılan el sanatları kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
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Son dakika haber | Kapaklı'da açılan el sanatları kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

11.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:20
Son dakika haber | Kapaklı'da açılan el sanatları kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Son dakika habere göre Kapaklı ilçesindeki Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde ücretsiz açılan seramik, resim, punch nakış ve makrome kursları ilgi görüyor.

Kapaklı ilçesindeki Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde ücretsiz açılan seramik, resim, punch nakış ve makrome kursları ilgi görüyor.

Bir süre önce Kapaklı Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğinde açılan atölyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak el emeği göz nuru ürünler üretiliyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, kısa süre önce açılan üretim atölyesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çetin, "Burada vatandaşlarımız usta öğreticiler eşliğinde hem öğreniyor hem de el becerisi kazanıyorlar. İlgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Burada vatandaşlarımıza emek veren kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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