Son dakika haber... Kapağı açtığında şoke oldu, su patlağı sonrası tuhafiye malzemeleri suya gömüldü Son dakika haberlerine göre Kapağı açtığında şoke oldu, su patlağı sonrası tuhafiye malzemeleri suya gömüldü Tekirdağ Malkara'da su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı.

Kapağı açtığında şoke oldu, su patlağı sonrası tuhafiye malzemeleri suya gömüldü TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı. Tuhafiye malzemeleri suya gömülen esnaf, yaklaşık 30 bin lira zarara uğradığını söyledi. Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde su patlağı nedeniyle tuhafiyeci Muzaffer Arabacı'nın bodrum katta bulunan deposunu su bastı. Su altında kalan tuhafiye malzemeleri kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibi Muzaffer Arabacı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti. Haber verilmesi üzerine belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı. 2 saat sonra çile bitti Su patlağı, 2 saatlik ummalı çalışmanın ardından tamir edildi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten cadde esnaflarından Zeki Atasoy ve Muzaffer Arabacı, TESKİ ekiplerine saatler süren çabaları nedeniyle teşekkür etti. Kaynak: İHA