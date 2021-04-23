Son dakika haber... Kansere yenik düşen polis memurunun cenazesi Karabük'te toprağa verildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da 29 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Volkan Şahin, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da 29 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Volkan Şahin, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Şahin'in cenazesi, polislerin omzunda Cevizlidere Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi namazının ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan namazın ardından polis memuru Volkan Şahin'in cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu