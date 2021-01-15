Son dakika haber: Kanser tedavisi için İstanbul'a gideceği gün öldü

Son dakika haber: SAMSUN'da kanser ve KOAH hastası Asuman Tuncer (88) sabah namazını kılmak için abdest alırken hayatını kaybetti.

SAMSUN 'da kanser ve KOAH hastası Asuman Tuncer (88) sabah namazını kılmak için abdest alırken hayatını kaybetti. Eşi tarafından banyoda cansız bedeni bulunan Tuncer'in, tedavi için bugün İstanbul'a gitmeyi planladığı belirtildi.

Olay, sabah erken saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazını kıldıktan sonra camiden dönen eşi, Asuman Tuncer'i namazını kılması için uyandırdı. Abdest almak için banyoya giden Tuncer, zaman geçmesine karşın çıkmayınca, durumdan şüphelenen eşi banyoya gitti. Asuman Tuncer'i yerde hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GİDECEKTİHalk sağlığı doktorunun Asuman Tuncer'in ölümünü şüpheli bulması üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.Asuman Tuncer'in bugün öğle saatlerinde akrabası Bayram Deniz ile birlikte tedavisi için çocuklarının yanına İstanbul'a gitmeyi planladığı belirtildi.

Tuncer'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA