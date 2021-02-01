Son dakika haber... Kanser hastasından, yanlış tedavi ve izinsiz müdahale iddiasıyla 1 milyon TL'lik dava

KONYA'da 2018 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rektum kanseri teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlanan ve bu süreçte rahmi alınan Çiğdem Sakman (45), kendisine yanlış tedavi uygulandığı, rahminin izinsiz alındığı iddiasıyla sorumlular hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Davanın sürdüğünü ve yüzde 44 engelli kaldığı belirten Sakman, "Sapasağlam gittiğim hastanede ellerimde poşetlerle kaldım" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet üzerine gereken incelemenin yapıldığını, yanlış bir müdahale ya da izinsiz bir operasyonun gerçekleştirilmediğini belirlediklerini açıkladı.

Meram ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Çiğdem Sakman, 2018 yılının Ağustos ayında karın ağrısı şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde Sakman'a rektum (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Işın tedavisi görmesinin ardından kanserin yayıldığı iddiasıyla Sakman'ın ameliyatla rahmi alındı. Ameliyatın ardından idrar yollarında rahatsızlık yaşayan Sakman, yeniden operasyona alındı. Geçirdiği tüm operasyonların ardından rahminin izinsiz alındığı ve kendisine yanlış tedavi uygulandığını öne süren Sakman, sorumlular hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Dava, Konya 2'nci İdare Mahkemesi'nde sürüyor.

'SAPASAĞLAM GİTTİĞİM HASTANEDE ELLERİMDE POŞETLERLE KALDIM'Gördüğü yanlış tedaviler nedeniyle yüzde 44 engelli raporu bulunduğunu anlatan Sakman, olayı şöyle anlattı: "2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim, orada bana kanser teşhisi konuldu. Sonrasında beni ameliyata aldılar. Rektum kanseri diye girdim organımı almış. 15 gün sonra tekrar bir ameliyata daha aldılar. Mesaneme adeta tamir yaptılar, dikiş tutmadı, sonra sağlam böbreklerime cihaz taktılar idrar çıkışı verdiler. Sapasağlam gittiğim hastanede ellerimde poşetlerle kaldım."'YAŞAMAK İSTİYORUM, HAYALLERİMİ ELLERİMDEN ALDILAR'Kanserin 4'üncü evresinde olduğunu ve bu süreçte farklı hastanelerde de tedavisini gerçekleştirdiğini ifade eden Sakman, "Yaşamak istiyorum, çocuklarımın başında olmak istiyorum. Doktorun da eğer hatası varsa cezasını çekmesini istiyorum. Mahkemeye verdik ne olacak bilmiyorum. Şu an benim hayatımı kararttı hayatımı ve hayallerimi elimden aldı. Bir an önce sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.'LÜTFEN YARDIM EDİN, ÇİÇEĞİM SOLMASIN'Kızının bakımını gerçekleştiren annesi Sebahat Sakman (62), "Çiğdem çiçeğim solmasın ne olur yardım edin. Benim kızım çok çekti 4 senedir dışarı yüzü görmedi. Durumu çok kötü yürüyemiyor" diye konuştu.SAKMAN'IN AVUKATI: İZİNSİZ YAPILAN UYGULAMAYA KARŞI DAVAMIZ SÜRÜYORÇiğdem Sakman'ın avukatı Lokman Yeten de müvekkilinin izni alınmadan rahminin alındığını, rektum kanserinde böyle bir operasyon olmadığını öne sürerek, hastane ve doktor hakkında 1 milyon TL tazminat davası açtıklarını belirtti. Avukat Yeten, dava ile ilgili şöyle konuştu: "Çiğdem Sakman, geçirmiş olduğu bir ameliyatta doktor hatası olduğu iddiasıyla bizden hukuki danışmanlık istedi. Dava öncesinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde müvekkilim Çiğdem Sakman'ın iddialarında haklı olabileceği kanaati uyandı. Bunun neticesinde de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında Konya İdare Mahkemesi'nde bir hukuki süreç başlattık. Bu hukuki süreçte talebimizde müvekkilimin uğramış olduğu maddi ve manevi zararlara karşı olarak yaklaşık 1 milyon TL tazminat ödenmesi. Tabii bu tazminatı neden istedik, vekilimiz bu hatalı ameliyat neticesinde yüzde 44 oranında engelli kaldı, mesanesi yırtıldı izin almaksızın rahmi alındı. Müvekkilim bu dava sonrasında, Türkiye'de yaklaşık 7-8 farklı ilde tedavisi devam ediyor ama maalesef ilk yapılan hatalı olduğu iddia edilen ameliyatlar neticesinde hala sağlığına kavuşabilmiş durumda değil" diye konuştu.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: YANLIŞ YA DA İZİNSİZ BİR MÜDAHALE YOK

Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. Yapılan incelemede yanlış teşhis ya da yanlış müdahale olmadığı belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü, Sakman'ın ilk tedavisini gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde yanlış bir tedavi olmadığını ve hastanın izni dahilinde rahmi alındığını, hastanın başlattığı hukuki sürecin de devam ettiğini açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ