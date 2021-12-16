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Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometredeki termik santralin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, AA muhabirine, ihbar üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini söyledi.

Apaydın, il merkezinden de itfaiye takviyesi istediklerini ifade etti.

Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı

Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı

Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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