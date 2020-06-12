Son dakika haber | Kanepeye gizlenen 6 kilo eroini 'Rexo' buldu Bir son dakika haberine göre VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Rexo' ile eve düzenlediği baskında, kanepenin altına gizlenen 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Rexo' ile eve düzenlediği baskında, kanepenin altına gizlenen 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine merkez İpekyolu ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada, oturma odasında bulunan kanepenin sandığında 13 paket halinde 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi. Ev sahibi E.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA