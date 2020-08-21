Son dakika haber | Kanarya Adaları açıklarında bu ay 127 düzensiz göçmen öldü veya kayboldu Son dakika haberlerine göre Batı Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adalarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden bu ay 127'sinin öldüğü veya denizde kaybolduğu bildirildi.

Batı Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adalarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden bu ay 127'sinin öldüğü veya denizde kaybolduğu bildirildi.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, ağustos ayında şimdiye kadar 127 düzensiz göçmenin öldüğü veya denizde kaybolduğu belirtilerek, bu kişilerin 359'unun da Kanarya Adalarına ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, Batı Afrika kıyılarından kayıklarla yola çıkan düzensiz göçmenlerden son olarak perşembe günü 15'inin, bu sabah da 5'inin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Fas'ın Tarfaya kıyılarından çıkan bir kayığın batmasıyla 7, Sahra'nın Dajla kıyısından çıkan bir kayığın batmasıyla 10 ve Moritanya'nın Nuadibi kıyılarından çıkan bir kayıkta açlık ve susuzluktan 27 düzensiz göçmenin İspanya'ya yolculuğu sırasında hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Ayrıca 6 Ağustos'ta battığı yönünde ihbar alınan bir botta bulunan 63 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının halen devam ettiği duyuruldu.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre geçen yıl 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde deniz yoluyla 556 düzensiz göçmen Kanarya Adalarına ulaşırken, bu yıl aynı dönemde 144 tekneyle toplam 3 bin 448 düzensiz göçmen Kanarya Adalarına geldi.

Kaynak: AA