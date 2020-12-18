Son dakika haber! Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Son dakika haber! Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak

18.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:16
Son dakika haber! Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak

Son dakika haberi: Kanada'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere viral enfeksiyonlara karşı tedaviler geliştirmek için 9 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklandı.

Kanada'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere viral enfeksiyonlara karşı tedaviler geliştirmek için 9 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını ile mücadeledeki son bilgileri paylaştı.

Trudeau, Kanada Ulusal Araştırma Konseyince tahsis edilen 9 milyar dolarlık fonun, ikisi Vancouver ve ikisi de Montreal'de olmak üzere viral enfeksiyonlar üzerine yeni tedavileri araştıran 4 ayrı firmanın çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Başbakan Trudeau, ülkedeki Kovid-19 aşılama kampanyasının devam ettiğini belirterek, "Pfizer bu ayın sonuna kadar 249 bin doz aşı teslim edecek. Ocak ayında da her hafta 125 bin doz aşı teslim alacağız. Daha önce yapılanlarla birlikte ocak ayı sonunda 375 bin kişinin çift doz aşısı tamamlanmış olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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