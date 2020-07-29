Son dakika haber | Kanada'nın Ontario eyaletinde okulların normal eğitime açılması için 3,2 milyar dolar lazım
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Son dakika haber | Kanada'nın Ontario eyaletinde okulların normal eğitime açılması için 3,2 milyar dolar lazım

Son dakika güncel haberine göre Kanada'nın Ontario eyaletindeki, ilk ve orta dereceli okulların, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeniden normal eğitime açılması için 3,2 milyar Kanada doları bütçe gerektiği açıklandı.

Son dakika haber | Kanada'nın Ontario eyaletinde okulların normal eğitime açılması için 3,2 milyar dolar lazım
29.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:10

Kanada'nın Ontario eyaletindeki, ilk ve orta dereceli okulların, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeniden normal eğitime açılması için 3,2 milyar Kanada doları bütçe gerektiği açıklandı.

Ontario Liberal Parti Eğitim Departmanı tarafından hazırlanan raporda, eyalet genelinde 3 bin 948'i ilk ve 880'i orta dereceli olmak üzere toplam 4 bin 828 okulda, Kovid-19 önlemleri gereğince normal eğitime dönüş için nelerin yapılması gerektiği sıralandı.

Rapora göre, ilkokullarda 30 öğrenci kapasiteli sınıflarda sayının 15'e indirilmesi ve bunun için de 15 bin yeni öğretmenin işe alınması gerekiyor. Bu önlemin maliyeti ise 1,3 milyar Kanada doları tutuyor.

Raporda en fazla harcamayı gerektiren ikinci büyük kalemi ise koruyucu ekipman, dezenfektan, temizlik malzemesi ve bu konuda yeni istihdam edilecek eleman oluşturuyor. Buna göre toplam maliyeti 810 milyon Kanada doları olarak öngörülen malzeme, ekipman ve binlerce görevlinin işe alınması gerekiyor.

Raporda yer alan diğer başlıklar ise 14 bin yeni derslik için 200 milyon Kanada doları, 2 bin yeni ortaokul öğretmeni için 170 milyon Kanada doları, 1500 özel eğitim uzmanının işe alınması için 120 milyon Kanada doları, öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı eğitim araç-gereçleri için 200 milyon Kanada doları, okul taşımacılığındaki araçların temizlik ve hijyeni için 80 milyon Kanada doları, okullarda uygulanacak sağlık programları ile görevlendirilecek sağlık görevlileri için 205 milyon Kanada doları şeklinde sıralanıyor.

Raporda, muhtemel ihtiyaçlar için de 115 milyon Kanada doları tutarında bütçe öngörülüyor.

Kanada'nın Ontario eyaleti 14,5 milyonluk nüfusu ile ülke nüfusunun yüzde 40'nın yaşadığı en kalabalık eyalet durumunda.

Kovid-19 salgınında Quebec eyaletinden sonra en fazla ölüm ve vaka sayısının kaydedildiği ikinci eyalet olan Ontario'da eyalet hükümeti, bir süreden beri yeniden normal hayata dönüş önlemleri alıyor.

Eyalette eylülde okulların normal eğitime açılması tartışılıyor.

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Kaynak: AA

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